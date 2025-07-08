«Это было невыносимо. 44 измены»: экс-жена Дмитрия Нагиева поставила крест на личной жизни после развода

Единственная официальная жена Дмитрия Нагиева Алла Селищева поставила крест на личной жизни после развода с актером. Радиоведущая, известная под псевдонимом Алиса Шер, не скрывала, что мучилась в браке с артистом и терпела его многочисленные измены. О том, как сложилась судьба писательницы, рассказывает aif.ru.

Алла Селищева и Дмитрий Нагиев поженились в 1986 году, у пары родился сын Кирилл. Позднее Алиса Шер выпустила мемуары «Я была женой Нагиева», где откровенно рассказала о непростой жизни с шоуменом.

«Дима заводился по любому поводу: что у нас дома грязно, что в горшках с цветами мало земли, что слишком холодно, когда открыта форточка, или слишком жарко, когда закрыта… Это было настолько невыносимо физически и морально, что довольно часто я выходила из комнаты якобы в туалет, а сама тихонько брала сумочку и быстренько сбегала из дома — к подружкам…» — делилась экс-супруга Дмитрия Нагиева.

Помимо тяжелого характера и постоянных претензий актера, в браке пары были и другие испытания. Алла Селищева заявляла, что Дмитрий Нагиев систематически изменял. Сам же шоумен утверждал, что «количество измен преувеличено», но не отрицал свою неверность жене.

«Знаю в подробностях о четырех изменах за 13 лет, что мы прожили вместе, а на самом деле их было 44. Я чувствовала, когда он был не со мной. Он становился безразличным, и все во мне его бесило: как я стою, сижу, готовлю, одеваю ребенка, разговариваю. Что бы ни делала, была не такая, как ему хотелось», — признавалась Алиса Шер.

Радиоведущая отмечала, что Дмитрий Нагиев «бесконечно играл в эти игры» и даже не думал разводиться — такая жизнь его «устраивала». Однако в какой-то момент терпение женщины лопнуло, и она решилась на разрыв с мужем. Пара расторгла брак в 2010 году и даже сохранили дружеские отношения, а сам артист позднее назвал Аллу Селищеву «любовью всей жизни».

После развода с шоуменом Алиса Шер также написала роман «Как никогда не выйти замуж». И действительно, пережив тяжелый брак, она решила больше не выходить замуж: «Мужчины всегда возвращаются. Но я научилась жить без оглядки».

Ранее бывшая жена Дмитрия Нагиева рассказала, как любовница увела актера из семьи: «Я вцепилась ему в волосы».