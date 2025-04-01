Бывшая жена Дмитрия Нагиева рассказала, как любовница увела его из семьи. Слова Алисы Шер приводит Telegram-канал Светский хроник.

Весной 2025 года Дмитрий Нагиев признался в наличии внебрачного сына по имени Марк. После этого в Сети нашли отрывок из книги Алисы, в котором та описала ссоры с актером из-за любовницы.

По воспоминаниям Шер, Нагиеву всегда нравились «стервы» с безупречным макияжем, чулками и туфлями на шпильках. Одна из таких женщин стала названивать Дмитрию по утрам и молчать в трубку. Актер не отрицал, что у него есть любовница, и после признания между ним и Алисой произошла драка, во время которой та сломала палец.

«Как-то в одно из поздних его возвращений — точно знаю, что от нее! — я позволила себе выяснение отношений. В ответ на заявление: «Она мне нравится, как человек и как женщина», — я принялась швыряться детской мебелью, вцепилась Диме в волосы и стала выволакивать его из квартиры. Когда же Диме все-таки удалось освободиться, оказалось, что один из пальцев у меня сломан. За ночь он распух и по толщине равнялся оставшимся четырем», — высказалась она.

Напомним, Алиса написала книгу-откровение после развода с актером.

Ранее Дмитрий Нагиев поблагодарил продюсеров, нашедших его на «обочине кинематографа». Подробности читайте в этой новости.