«Это было быстро, почти без физической боли»: спутница Павла Дурова рассказала, как потеряла ребенка

Россиянка Юлия Вавилова, которая была с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым во время его задержания в Париже, поделилась подробностями событий, после которых она потеряла ребенка. Как призналась 24-летняя спутница миллиардера, на десятой неделе беременность замерла.

По словам Юлии, после задержания Павла она пережила сильный стресс, так как прочла в новостях, что ему грозит 20 лет тюрьмы. Кроме того, в Сети ее обвиняли в аресте Дурова.

«Началась паническая атака… По какой-то причине я почувствовала, что мне нужно сделать тест на беременность», - разоткровенничалась Вавилова в своем Telegram-канале, добавив, что результат показал на французском языке: Enceinte 3+.

После известий о беременности, Вавилова почувствовала себя беспомощной, так как не смогла сразу же сообщить об этом отцу будущего малыша, однако потом все наладилось.

«4 октября. Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Трудно описать боль. К тому времени мы уже настолько привыкли к этой идее. Это была десятая неделя. 05.10.24. День операции. Это было быстро, почти без физической боли», - заключила Вавилова.

Напомним, у Павла Дурова есть двое детей от первого брака. Кроме того, 44-летняя юрист из Санкт-Петербурга Ирина Болгар заявила, что родила миллиардеру троих наследников. В Сети также обсуждали возможную беременность венгерской модели Дианы Бако. Девушка обвинила Вавилову в том, что та увела у нее Дурова.

Ранее Павел Дуров признался, что узнал о беременности Вавиловой уже после задержания, новость застигла его врасплох.