«Это было бы простительно другому партнеру, но не Жене»: Снигирь раскрыла проблемы в отношениях с Цыгановым

Актриса Юлия Снигирь рассказала о съемках новой экранизации Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и работе с мужем Евгением Цыгановым на площадке. Оказалось, что они доставляли хлопот команде своими отношениями, а именно ссорами.

В новом интервью артистка призналась, что именно благодаря ей супруг оказался в картине. Изначально в нем не видели Мастера, но она настояла, что ее партнером должен быть Евгений. Даже на пробах с другими коллегами Юлия заявляла, что в конечном итоге утвердят все равно Цыганова.

Так и произошло. Однако вскоре после начала работы над фильмом появились первые проблемы – супруги начали много сорриться. Причем если Снигирь это старалась скрывать, то ее муж даже не пытался изменить выражение лица, когда приходил на площадку.

«Миша Локшин (режиссер фильма – прим. «Страсти») сказал: «Господи, ну я так и знал, что вот это начнется», - рассказала Юлия «ОК!».

Снигирь отметила, что ссоры часто возникали из-за работы, а точнее – из-за разных взглядов на ту или иную сцену.

«Не очень люблю, когда мне партнеры что-то советуют. Хотя нет, вру, наверное, я просто не люблю, когда мне Женя что-нибудь советует. Воспринимаю на личный счет сразу. Это было бы простительно любому другому партнеру, но не Жене», - поделилась актриса.

Ранее Юлия Снигирь рассказала о съемках обнаженной в «Мастере и Маргарите».