«Это было адское испытание»: актер Максим Матвеев раскрыл свою главную фобию

Актер Максим Матвеев заявил, что у него есть фобия. В эфире программы «Однажды...» на НТВ артист признался, что в детстве получил душевную травму, последствия которой ощущает до сих пор.

Артист рассказал, что, когда ему было пять лет, он потерялся на вокзале. В тот момент он почувствовал сильный страх, пока его не нашли родные. Этот случай наложил отпечаток на взрослую жизнь актера. С тех пор у него есть страх одиночества.

Максим Матвеев поделился, что в детстве не любил оставаться один. Когда никого не было дома, он всегда включал везде свет.

«Я помню очень хорошо: мне было страшно из одной комнаты дойти до туалета, если там был выключен свет. Это было адское испытание, потому что, если ты протянешь руку за стену, где есть выключатель, чтобы включить свет в соседней комнате, стопудово тебя кто-то схватит», — поделился воспоминаниями актер.

Артисту предстояла огромная работа над собой в попытке побороть детские страхи. Однако Максим Матвеев признается, что все еще ощущает их последствия. Так, иногда по его спине пробегает холодок.

«Это какие-то из детства флешбэки. На самом деле не так давно это закончилось», — резюмировал заслуженный артист России.

Напомним, Максим Матвеев женат на актрисе Елизавете Боярской. У супругов двое сыновей — 12-летний Андрей и 6-летний Григорий.

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