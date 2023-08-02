«Это были завуалированные прикосновения»: Анфиса Чехова рассказала о домогательствах в детстве

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что подверглась сексуальным домогательствам в школьные годы. При этом она предпочитала не рассказывать об этом матери, чтобы ее не расстраивать. Об этом знаменитость сообщила в интервью изданию Газета.Ru.

Сейчас Анфиса много работает с психологом и убеждена, что столкнувшиеся с проблемами люди обязательно должны обращаться к специалистам, а не к друзьям. Также теледива уверена, что к экспертам стоит приходить в разном возрасте. Например, разговор с психологом может отлично помочь ребенку, столкнувшемся с домогательствами. Об этом Чехова знает наверняка, так как сама в школьные годы прошла через подобное.

По признанию ведущей, ее случай был не настолько серьезный, чтобы оставить неизгладимый отпечаток. Ее не пытались изнасиловать, лишь делали непристойные намеки. Однако и в такой ситуации лучше детям сразу идти к родителям. Она сама этого делать не стала, так как чувствовала, что может со всем справиться сама. К тому же отца с Анфисой рядом не было, а матери проблем прибавлять ей не хотелось.

«Никто не пытался меня изнасиловать, к чему-то принудить. Это были завуалированные прикосновения, на которые я отвечала отказом. Я не сообщала маме, потому что мне казалось, что со всем справлюсь сама», - поделилась Анфиса Чехова.

Артистка подчеркнула, что с детства обладает сильным характером, поэтому всегда может дать отпор. Но есть огромное количество девочек, которые не способны сказать «нет». Им нужно обязательно обращаться за помощью взрослых.

Ранее Анфиса Чехова призналась, что всегда мечтала жить за границей.