«Это были штатные единицы»: Поплавская раскрыла дальнейшую судьбу Галкина* и Пугачевой

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская раскрыла дальнейшую судьбу уехавших из России Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и Аллы Пугачевой.

По ее мнению, шоумена и экс-примадонну уже начали забывать в родной стране, их фамилии все реже звучат в публичном пространстве.

«Незаменимых людей нет, как бы ни тащили обратно релокантов. За это время ничего, как мы с вами видим, не случилось», - сказала Поплавская в беседе aif.ru.

Она отметила, что хорошие фильмы все также снимаются, в театрах регулярно проходят премьеры спектаклей. При этом на экранах и на сцене появилось много молодых артистов.

«Жизнь продолжается. Вот из той серии: “король умер, да здравствует король”. Но только королей на самом деле не было. Это были штатные единицы», - заключила Поплавская.

Ранее актриса назвала истинную причину молчания после ракетных атак Израиля по Ирану Пугачевой, Галкина*, Макаревича** и других сбежавших из России артистов.

*Признан иностранным агентом на территории России

**Признан иностранным агентом на территории России