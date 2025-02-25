«Это были самые тяжелые годы в жизни»: Дмитрий Шепелев откровенно рассказал о болезни Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев впервые откровенно рассказал о болезни Жанны Фриске, которой не стало в 2015 году. В беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала телеведущий назвал два года борьбы с недугом певицы «самыми тяжелыми» в его жизни.

По словам шоумена, после рождения ребенка они с Жанной Фриске строили планы на жизнь, но все изменилось после новости об онкологическом заболевании артистки. Дмитрий Шепелев признался, что теперь главной целью было «спасти» певицу, и они делали для этого все возможное.

«Я узнал о том, что Жанна не здорова, когда нашему сыну исполнилось два месяца. В планах было растить мальчишку и радоваться жизни, но наши планы изменились, потому что ее нужно было спасать. Был госпиталь в Майами, после этого было экстренное лечение, которое буквально вытащило ее с того света», — поделился телеведущий.

Артист отметил, что период борьбы с болезнью артистки стал «самым тяжелым» в его жизни.

«Это были самые тяжелые два года в моей жизни. Ничего хуже не происходило. Я остановил свою жизнь, карьеру и занимался только ей, ее спасением. Были сделаны колоссальные усилия для того, чтобы об этом никто не знал. Я был убежден, что мы сможем победить. Мы строили планы на будущее, у нас рос сын», — заявил Дмитрий Шепелев.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке группы «Блестящие» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. После смерти артистки ее сын остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым, который, как утверждают родители и сестра Жанны Фриске, запрещает им видеться с мальчиком.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Шепелев сам сливал информацию о болезни Жанны Фриске.