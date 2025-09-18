«Это была точка невозврата»: телеведущая Яна Чурикова рассказала, как однажды ее не узнала мать

Телеведущая Яна Чурикова рассказала, как из-за сильного похудания его однажды не узнала собственная мать. Этим она поделилась с подписчиками в своем личном блоге в соцсети.

По ее словам, родительница буквально заплакала, увидев, до какого состояния довела себя дочь. На тот момент они уже более полугода жили отдельно и давно не виделись. Поэтому Яна решила назначить маме встречу в метро.

«Я приезжаю, потом приезжает мама, забегает на платформу, озирается и не видит в упор. Меня это тогда позабавило. Минут пять прошло. Потом я сама подошла, сказала: “Мам, привет, ты меня не узнаешь, это я — твоя дочь”. И она смотрит на меня и начинает плакать», — рассказала телеведущая.

Чурикова-младшая напомнила, что в то время она была «экстремально худа». У нее впали щеки и «торчали тазобедренные кости».

«Это была не та дочь, которую она растила и видела всю жизнь. Это была точка невозврата, я поняла, что нужно заняться своим здоровьем», — поделилась знаменитость.

25 лет назад у Яны Чуриковой диагностировали расстройство пищевого поведения. Она быстро похудела с 95 кг до 55 кг, что отразилось на самочувствии. У телеведущей появились проблемы с запоминанием слов, начали трястись руки и выпадать волосы.

Ранее телеведущая Яна Чурикова не попала на шоу Zivert из-за отсутствия мест для парковки машины.