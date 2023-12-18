Алсу отказалась от многомиллионных гонораров в новогоднюю ночь ради семьи

В новогоднюю ночь многие звезды стараются подзаработать на корпоративах и различных мероприятиях. В этот период гонорары знаменитостей увеличиваются в несколько раз. Но певица Алсу отказалась от выступлений — артистка встретит праздник вместе со своей семьей.

«Я буду праздновать наступление года Дракона дома, с семьей. Я никогда не работаю в новогоднюю ночь. Нынешний год — не исключение. Для меня это — семейный праздник, который нужно проводить с самыми родными и близкими», — цитирует звезду портал PROZVEZD.

В каждой семье существуют свои новогодние традиции. Алсу рассказала об одной из них. Певица пишет на маленьком клочке бумаги свои желания, затем поджигает бумажку и опускает ее желание. Артистка уверена, что этот метод точно работает, если чего-то очень сильно хотеть.

Самый запоминающийся Новый год в жизни артистки был, когда она узнала, что станет мамой мальчика. Это было долгожданное событие: Алсу и ее супруг тогда очень хотели ребенка.

Артистка призналась: на ее новогоднем столе будет и оливье, и селедка под шубой. Но Алсу старается избегать вредной пищи — она не ест острое, кислое, жареное и соленое. Праздники не станут исключением.

Напомним, ранее актриса Голубкина раскрыла, где покупает поросенка к Новому году.