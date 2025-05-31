53-летний актер Владимир Сычев оказался на операционном столе. Об этом стало известно из соцсетей.

Актер Владимир Сычев разместил в личном блоге ролик, в котором говорит, что отправляется на операцию в больницу. Что именно случилось со здоровьем, актер не рассказывает.

«Ребятулечки, привет мои хорошие. Ну что, всем вам хороших выходных, а мне удачной операции сегодня. Надеюсь, что все пройдет благополучно», — рассказал он.

Уже спустя несколько часов после того, как Сычев выложил фото из больницы, он снова вышел на связь — актера везла медсестра на кресле-коляске.

«Вставать не разрешили. Сказали, будешь кататься. Надеюсь, недолго», — добавил он.

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