«Это была доля секунды»: у актрисы Марии Кожевниковой случилось ЧП с младшим сыном

Актриса Мария Кожевникова поделилась с подписчиками случившемся в их семье ЧП. В своей соцсети звезда «Универа» рассказала, что ее годовалый сын Александр проглотил стекло.

Самый младший наследник артистки откусил стеклянную пипетку и частично проглотил остатки. Инцидент произошел во время приема витаминов.

«Даже у опытных мам случается ЧП! Наш Сашенька откусил стеклянную пипетку и часть проглотил… Это была доля секунды… Естественно, мы часть достали, но не все», — рассказала Мария в личном блоге.

Сейчас с Александром все хорошо, несчастья удалось избежать. Многодетная Кожевникова призвала своих подписчиков быть внимательнее при приеме детьми лекарственных средств. Знаменитость посоветовала родителям в числе ее поклонников сначала налить препарат в ложку и только потом уже дать ее малышу.

Помимо Александра у Марии и ее мужа, бизнесмена Евгения Васильева, еще трое сыновей — Иван, Максим и Василий.

