Актриса Мария Кожевникова объявила о возвращении в сериал «Универ». Она призналась в соцсетях, что долго думала, прежде чем согласиться на съемки.

«Вы просили об этом 15 лет! Не было ни дня, чтобы кто-то не написал или не подошел на улице и не спросил, когда Аллочка вернется... Теперь я официально подтверждаю. Честно, я долго думала и не хотела. Но желание и любовь зрителей для меня важнее даже моих собственных амбиций и предубеждений», — призналась Кожевникова.

Актриса рассказала, что решение далось ей нелегко — долгое время она считала, что переросла этот образ. Однако просьбы фанатов и обсуждения с создателями сериала изменили ее мнение. Перед окончательным согласием она даже провела неофициальный опрос среди близких, которые единогласно поддержали ее возвращение.

Алла Гришко появится в финальном сезоне «Универа» в новом качестве — более зрелой и осознанной. Хотя детали сюжета пока не раскрываются, Кожевникова пообещала зрителям сюрприз.

Напомним, что роль Аллы принесла актрисе всенародную популярность в середине 2000-х, но на пике славы она покинула проект, объяснив это желанием двигаться дальше. За прошедшие годы Кожевникова успела реализоваться в других кинопроектах, а также в политике и общественной деятельности.

Ранее мы писали о том, что Мария Кожевникова задолжала около 700 тысяч рублей за неоплату ЖКХ и парковки.