«Это была больная тема»: брат Батырхана Шукенова рассказал, о чем жалел певец перед смертью

Брат умершего в 2015 году певца Батырхана Шукенова Бахытжан рассказал, о чем в последние годы жалел музыкант. По его словам, «больной темой» стала невозможность воплотить в жизнь мечту и построить в Казахстане школу режиссуры.

Подробности приводит сайт mk.ru.

«Последние годы Батыр не то, чтобы жалел о чем-то, он плотно занимался открытием школы режиссуры в Казахстане. Это была его очень больная тема», - поделился родной брат певца.

По его словам, в Казахстане много музыкантов, которые не могут записать песню. Шукенов разработал проект здания с учетом спецификации звукового оборудования. За 2-3 года до его смерти идея стала «расплываться», и вместо строительства проект остался на бумаге.

«Возможно, об этом он жалел — что не получилось все это воплотить в жизнь… Вот эта идея так и осталась не воплощенной для брата», - сказал родственник и добавил, что чертежи сохранились.

Напомним, Шукенов умер 8 лет назад. Уход артиста из жизни поверг в шок общественность. Он похоронен в Алматы.