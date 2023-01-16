«Он ее сильно бил»: Дарья Мельникова стала жертвой домашнего насилия

В последнее время все внимание прессы приковано к Артуру Смольянинову*, и причиной этого являются скандальные высказывания актера. Сейчас мужчина не проживает на территории РФ, поэтому негодующие от поведения Смольянинова* обрушили шквал критики на Дарью Мельникову, бывшую супругу Артура. На защиту актрисы встал Иван Охлобыстин, который раскрыл ужасающие подробности семейной жизни экс-возлюбленных.

По словам артиста, во время брака с Артуром Дарья неоднократно становилась жертвой домашнего насилия. Охлобыстин считает, что девушке и так сполна досталось, поэтому он призвал всех остановить травлю.

«Не травите его бывшую жену. Она не при чем. Он ее сильно бил», — цитирует слова мужчины портал «TVcenter.ru».

Подобное заявление вызвало настоящий общественный резонанс, после которого публика стала выражать слова сочувствия актрисе. Сама Мельникова пока никак не комментировала сложившуюся ситуацию.

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*признан иноагентом на территории РФ