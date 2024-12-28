«Это был удар»: Никас Сафронов раскрыл, какой недуг беспокоит его уже 10 лет

68-летний Никас Сафронов активно продолжает творить и не собирается уходить на пенсию. В целом художник не испытывает серьезных проблем со здоровьем, но есть один недуг, который беспокоит его уже долгое время.

Сафронов признался, что уже 10 лет страдает от бессонницы. Из-за этого ему приходится принимать снотворное. Проблемы у художника начались в 2014 году, когда его втянули в аферу с недвижимостью в Турции, записав на него большие долги. Никас рассказал, что до конца проблему не решил. После пережитого обмана он потерял сон из-за предательства людей, которым доверял.

«Вот это был для меня удар», — цитирует художника Ura.ru.

Никас пробовал обращаться к сомнологам. Специалисты посоветовали ему засыпать и просыпаться в одно время, но художнику крайне тяжело это делать из-за плавающего графика. Он предпочитает работать ночью, когда его никто не беспокоит. Засыпает Сафронов ближе к утру, а днем делает разные дела. При этом таблетки уже не оказывают должного эффекта: даже со снотворным он спит по паре часов.

У Никаса Сафронова есть шестеро детей от разных женщин. Художник признался, что не оставит им в наследство трехэтажную квартиру в Москве.