«Это был первый звоночек»: названа истинная причина переезда Аллы Пугачевой в Израиль

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад она перебралась в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Для поклонников Пугачевой является загадкой, почему она отказалась от жизни там, где когда-то построила головокружительную карьеру. Вадим Манукян решил внести ясность в сложившуюся ситуацию.

По словам мужчины, несколько лет назад у исполнительницы хита «Арлекино» возник конфликт с федеральными телеканалами. На «Голубом огоньке» певице мягко намекнули: публика устала смотреть на одни и те же лица. После этого Алла Борисовна затаила обиду, и инцидент с ТВ стал для нее «первым звоночком», подталкивающим к переезду.

«Они тогда сильно обиделись, не поняли, почему их так невзлюбили. Это был первый звоночек для них, но они тогда не поняли», — цитирует Царьград Вадима.

Положение Пугачевой усугубила и политическая ситуация. Учитывая все это, артистка решилась сменить местожительство.

«Сегодня у нее нет никаких оснований, чтобы народ ее снова любил», — резюмировал мужчина.

Ранее Шахназаров заявил, что 74-летняя Алла Пугачева хочет вернуться в РФ навсегда. Полное высказывание Михаила читайте в этой статье.