«Это был отличный опыт»: оскандалившийся из-за измен жене Natan подвел итоги года

Рэпер Natan, оскандалившийся после измен жене на съемках шоу «Звезды в джунглях», вышел на связь после финального выпуска проекта. В личном блоге певец высказался об итогах года и назвал происходящее с ним на шоу «отличным опытом», а также намекнул на новые громкие истории с его участием в новом году.

Накануне вышел финальный выпуск реалити-шоу «Звезды в джунглях», победителем которого стал актер и комик Игорь Чехов, а женатый Natan, известный на проекте своими связями с другими девушками, занял второе место. После премьеры финала рэпер поделился эмоциями в соцсети, назвав себя «главным злодеем» года.

«В каждой истории есть свой злодей, в этом году роль главного злодея сыграл я. Это был отличный опыт, и несмотря на все, я благодарен судьбе за все происходящее. Я благодарен каждому, кто был со мной на протяжении этого незабываемого года во всех смыслах! Благодарен и хейтерам, и тем, кто в ошибках помогал мне советом и делом, направляя меня в правильное русло», — высказался Natan.

При этом музыкант намекнул, что не собирается останавливаться на достигнутом, и в 2025 году зрителей ждут и другие громкие истории с его участием.

«Совсем скоро год сменится новым, и это будет значит только одно: Show must go on», — заявил певец.

Подписчики не оценили размышления Natan, изменявшего супруге на проекте. Однако некоторые пользователи Сети отметили, что многие смотрели шоу «Звезды в джунглях» именно из-за рэпера.

Напомним, женатый Natan оказался в центре скандала, когда по Сети распространилось видео с его объятиями и поцелуями с Лерчек на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. После этого заговорили о романе пары. Сам певец позднее признался, что у них «возникла симпатия», и публично раскаялся перед супругой. Блогер же заявила, что артист обманывал ее, не говоря о жене. Однако позднее появились кадры и с поцелуем рэпера и Бьянки. Певица заявила, что это произошло случайно и она влюблена в «совершенно другого человека».

Ранее сообщалось о том, что изменивший жене Natan назвал скандальные события с ним в 2024 году «разогревом».