«Это был месяц борьбы»: Елена Перминова выступила с признанием о зависимости

Модель Елена Перминова после расставания с олигархом Александром Лебедевым решила полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь. 38-летняя знаменитость начала менять себя и в первую очередь бороться с зависимостью. Оказалось, что уже долгое время она не могла бросить курить.

По признанию Елены в личном Telegram-канале, месяц назад она взяла себя в руки и, наконец, полностью отказалась от сигарет. Хотя сделать это было непросто. Модель отметила, что у нее уже выработалась не физическая потребность к пагубной привычке, а психологическая. Однако она понимала, что дальше так продолжаться не может.

«Дорогой дневник, это мой месяц свободы от дыма! Я даже не верила, что смогу это написать, но вот он — пост гордости за себя! Не удивлю, это был не просто месяц, это был месяц борьбы и, конечно же, маленьких и больших побед над собой», - заявила модель.

Перминова подчеркнула, что месяц без курения дался ей тяжело. Первое время она хотела сорваться. Сейчас же Елена верит, что сможет и дальше продолжать борьбу. По ее подсчетам, в июле она могла бы отравить свой организм 605 сигаретами.

«Эта цифра может и должна впечатлить и отрезвить каждого, кто хочет бросить курить», - резюмировала знаменитость.

Ранее Елена Перминова воссоединилась с молодым бойфрендом во Франции.