«Это был конец»: Николай Картозия назвал роковую ошибку Блиновской

Гендиректор телеканала «Пятница» Николай Картозия высказался о судьбе Елены Блиновской. Продюсер назвал роковую ошибку блогера, из-за которой у нее начались серьезные проблемы.

Картозия отметил, что пока Елена была за кадром, все было в порядке. Людям помогала вера в исполнение желаний, на них действовало самовнушение, считает гендиректор «Пятницы».

По мнению Картозии, это случается со всеми инфоцыганами. В какой-то момент им начинает казаться, что людям они интересны не только как эксперты.

Ошибкой, которая привела Блиновскую к падению, стало ее решение дать интервью Ксении Собчак, считает продюсер.

«Падение Лены началось после того, как она дала интервью Ксюше Собчак. Это был конец», — сказал Николай Картозия в разговоре с Надеждой Стрелец.

Напомним, Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась уехать из РФ. С января 2024-го она находится в СИЗО. Стало известно, что предпринимательница подала кассационную жалобу, требуя признать невиновной в преступлениях на 1,1 млрд рублей.

Также недавно Блиновская рассказала, как пришла к идее дробления бизнеса. Подробнее читайте здесь.