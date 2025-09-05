«Боль прошла»: Сергей Соседов рассказал о последствиях операции по пересадке волос

Критик Сергей Соседов перенес 13-часовую операцию по пересадке волос больше двух месяцев назад. Он рассказал о последствиях и регулярных процедурах, которые делает сейчас.

Подробности узнал Ura.ru.

Соседов остался доволен операцией, но говорит, что пересаженные волосы еще не отросли.

«У меня еще только первые волосы начали расти. Так и должно быть. Потом эти волосы выпадут и вырастут уже более плотные», - объяснил ведущий.

Реабилитация после операции закончилась благополучно – «боль давно прошла», поделился Соседов. Для усиления эффекта он продолжает делать процедуры в клинике, в которой оперировался.

Критику пересадили 5450 графтов – только после сдачи анализов ему разрешили сделать операцию. Соседов призывает не торопиться с пересадкой. Он советует идти, когда выпадут те волосы, которые должны выпасть генетически. Иначе процедуру придется повторить несколько раз, предупредил он.

Ранее сообщалось, что стоимость операции составила 200 тыс. рублей, но Соседову сделали скидку.