«Это был Головкин»: лидер «Крематория» Григорян вспомнил свою первую встречу с маньяком Фишером

Солист рок-группы «Крематорий» Армен Григорян учился в одной школе с Сергеем Головкиным, который впоследствии стал известным на весь Советский Союз маньяком Фишером. В беседе с журналистами музыкант рассказал, как состоялась его первая встреча с серийным убийцей.

Григорян и Головкин учились вместе в школе, передает Kp.ru. По словам артиста, впервые он увидел будущего одноклассника, когда их привели записываться на учебе в образовательное учреждение.

«На первом этаже нашей 167-й школы был небольшой кабинетик, где ребят записывали в первый класс. Мы пришли с родителями. Я помню, что рядом стоял мальчик с мамой. И потом мы с этим мальчиком попали в один класс - 1 «Б». Это был Головкин», — рассказал солист рок-группы.

Ребята познакомились еще до первого звонка. После этого Григорян провел Головкиным 10 лет в одном классе.

Ранее сообщалось, что «Копейский маньяк»-некрофил устроился на работу уборщиком. На его счету убийство и изнасилование шестерых девушек.