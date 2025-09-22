«Это был благородный шаг»: Михаил Швыдкой похвалил SHAMAN, отказавшегося от победы на «Интервидении»

Отказ певца SHAMAN от участия в голосовании за победу на «Интервидении» является благородным поступком. Об этом в разговоре с ТАСС заявил бывший министр культуры России Михаил Швыдкой.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству уверен, что, отказавшись от баллов жюри, SHAMAN (Ярослав Дронов) поступил правильно. Михаил Швыдкой объяснил: на решение судей могла повлиять «атмосфера» в принимающей конкурс стране. Своим шагом артист добился честного голосования на «Интервидении».

«[Это] абсолютно правильный шаг, потому что всегда на жюри влияет так или иначе атмосфера в стране, где проходит такого рода конкурс. Значение имеет и влияние публики. <…> Поэтому мне кажется, что это был абсолютно благородный и правильный шаг», - отметил Михаил Швыдкой.

Общественный деятель не отрицает, что многие могут воспринять отказ SHAMAN нарушением правил конкурса. Однако Михаил Швыдкой подчеркнул: «жизнь мудрее и богаче любых правил».

«Думаю, что такой шаг со стороны исполнителя, который понимал, что он имеет очень большие шансы на победу, свидетельствует о его духовном здоровье», - заявил экс-министр культуры РФ.

Напомним, 20 сентября на «Live Арене» в Подмосковье состоялся Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». Неожиданным моментом для многих стало то, что SHAMAN попросил членов жюри не оценивать его выступление. Певец объяснил, что гостеприимство - это неотъемлемая часть души народа России, и по законам гостеприимства он «не имеет права претендовать на победу». Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Ранее продюсер Максим Фадеев раскритиковал выступление SHAMAN на «Интервидении» и осудил его решение отказаться от оценок жюри.