«Я скромный человек»: Лепс рассказал про свои гонорары после новостей о заработках Кадышевой

Певец Григорий Лепс рассказал про свои гонорары после новостей о заработках артистки Надежды Кадышевой. Музыкант назвал себя скромным человеком и отметил, что доходов от выступлений ему хватает.

Певец пообщался с журналистами на концерте МУЗ-ТВ «Золотые Хиты!». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты поинтересовались, не планирует ли Лепс повышать гонорар. На это певец ответил: «Я скромный человек. Зачем? Не планирую. Я не откажусь, если заплатят. Мне моих гонораров пока хватает, не жалуюсь. Конечно, хочется идти к чему-то большему. Сейчас мы этим занимаемся. Это не связано с музыкой».

Мероприятие артист посетил с крестной дочерью Лизой. Та начинает карьеру певицы.