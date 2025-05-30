«Это будет ради пиара и шок-контента»: продюсер объяснил, зачем Пугачева может приехать на «Новую волну»

Приезд певицы Аллы Пугачевой на фестиваль «Новая волна» может быть связан со стремлением к пиару и шок-контенту. Соответствующее мнение высказал продюсер Павел Рудченко.

По его словам, в России Пугачеву не ждут, для многих бывших почитателей певица стала «токсичным элементом».

«Поэтому, если Алла Борисовна решится на такой шаг, то это однозначно будет ради пиара и шок-контента, но никак не для возвращения на сцену, не для того, чтобы расположить к себе слушателя», - сказал Рудченко сайту NEWS.ru.

Продюсер считает, что мнением о поклонниках певица давно поделилась, когда назвала их рабами.

Также Рудченко объяснил: пиар нужен Пугачевой на фоне отсутствия гастролей и участия в каких-либо мероприятиях. В России, уверен он, певица «испортила себе репутацию», а единственный смысл ее выступления на музыкальном фестивале – хайп.

Ранее сообщалось, что Пугачеву пригласили на «Новую волну». Накануне стало известно о решении Минюста не включать певицу в список иноагентов.