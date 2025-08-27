Опубликовано 27 августа 2025, 14:211 мин.
Раскрыта стоимость помолвочного кольца Анфисы Чеховой с бриллиантами
Помолвочное кольцо телеведущей Анфисы Чеховой стоит 700 тыс. рублей. Об этом узнал Telegram-канал «Звездач».
Украшение с бриллиантами знаменитости подарил продюсер Александр Златопольский. По данным источника, кольцо стоит от 711 тыс. рублей.
23 августа мужчина увез Анфису из дома и не раскрыл подробности поездки. Златопольский привез возлюбленную во Францию.
Во время романтичного путешествия он сделал Чеховой предложение. Ведущая ответила «да». Она объяснила, что никто и никогда не любил ее так сильно, как последний избранник. Златопольский выдерживает ее эмоции и обожает капризы, писала Анфиса. С ним, говорит ведущая, она почувствовала себя «как дома».
Ранее сообщалось, что Чехова хочет родить ребенка от возлюбленного.