«Это будет концерт памяти»: что известно о выступлении группы «Пикник» в Санкт-Петербурге

27 марта в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт рок-группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический», посвященный памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Все средства с выступления будут направлены пострадавшим и семьям погибших в теракте. О ходе подготовки к концерту рассказывает РЕН ТВ.

Выступление пройдет в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Организатором выступает фонд «Ева».

Известно, что формат мероприятия изменится. Официальное название — «Вечер памяти жертв теракта в „Крокус Сити Холле“».

Поклонница группы «Пикник» Мария Ёж решила посетить вечер памяти.

«Мы должны прийти поддержать их. Без подарков, без флагов, без веселья. Это все-таки будет концерт памяти, не развлечение. И я очень рада, что у меня дорогой билет в первый ряд и деньги от него пойдут на благотворительность, на поддержку пострадавших», — сказала женщина.

Участники группы «Пикник» и музыканты оркестра составляют программу для вечера памяти. По информации площадки, поклонники не возвращают билеты на концерт. Кроме того, музыкантов поддерживают их коллеги.

«Выражаем поддержку коллективу „Пикник“ в проведении такого благотворительного концерта в Санкт-Петербурге, который состоится на днях с симфоническим оркестром», — заявил лидер группы «7Б» Иван Демьян.

Концерт группы «Пикник» и симфонического оркестра начнется с минуты молчания.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Вооруженные люди прорвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что директор рок-группы «Пикник» Юрий Чернышевский не подтвердил отмену концерта коллектива в Тюмени, который запланирован на 15 апреля.