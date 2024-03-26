Директор «Пикника» Чернышевский не подтвердил отмену концерта группы в Тюмени

Директор «Пикника» Юрий Чернышевский не подтвердил отмену концерта группы в Тюмени. Об этом сообщает портал 72.RU.

22 марта концерт группы «Пикник» не состоялся из-за теракта, произошедшего в «Крокусе». 15 апреля у артистов запланировано выступление в Тюмени. По словам Юрия, судьба концерта до сих пор под вопросом. Сейчас он «мониторит» ситуацию в регионах.

«Мы пока не готовы точно сказать. Пока сами мониторим ситуацию: как происходит, что происходит в регионах, в том числе и в вашем», — высказался Юрий.

Также директор группы заявил, что в случае отмены зрители будут заранее уведомлены.

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