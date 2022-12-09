«Это будет главным наказанием»: Пугачеву, Галкина* и других сбежавших артистов ждет страшная расплата

После начала СВО на территории Украины многие отечественные звезды приняли решение об эмиграции. Из-за несогласия с политикой государства они были готовы лишиться многого: денег, поклонников, имущества. Но певица Алина Делисс считает, их ждет кое-что похуже. То, чего боится каждый человек, связанный с искусством.

Артистка уверена, Аллу Пугачеву, Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ), Чулпан Хаматову и других беглецов ждет полное забвение. И оно станет их главным наказанием за отказ от Родины и россиян. Равнодушие к судьбе звезд-эмигрантов за границей сможет сильно ударить по их самолюбию, а со временем никто и не вспомнит, что когда-то были такие артисты. Поэтому Алина Делисс призвала людей прекратить следить за каждым шагом уехавших певцов, шоуменов и актеров.

К слову, Алла Пугачева и Максим Галкин* в Израиле столкнулись с многочисленными проблемами. Во-первых, телефонные мошенники стали писать их друзьям и от имени звездных супругов просить деньги. Комику пришлось даже записать видеообращение с объяснениями. Он рассказал, что никогда ни он, ни Алла Борисовна деньги ни у кого не просили и не попросят. И людям нужно быть аккуратнее, чтобы не попадаться на аферистов.

Также теперь встал вопрос израильского гражданства супругов. Журналисты провели расследование и выяснили, что в документах, которые подала Пугачева, чтобы получить паспорт, были допущены ошибки. Венчание, состоявшееся между Примадонной и шоуменом в 2017 году, противоречит законности репатриации — иудеи, сменившие веру, не могут получить гражданство.

Кроме этого, Пугачеву с Галкиным* могут лишить и знаменитого замка в Грязи, который они пытаются продать за миллиард рублей. В Госдуме предложили изъять особняк и сделать из него детский сад.

*(Признан иноагентом на территории РФ)