«Это бред какой-то»: Иван Янковский возмущен сравнением его с дедом

Иван Янковский недоволен сравнениями с его знаменитым дедом. Об этом он рассказал в подкасте Dreamcast.

34-летний актер Иван Янковский рассказал, что в последнее время его часто сравнивают со знаменитым дедом Олегом Янковским. Причем зачастую намекая на то, что актеру далеко до таланта его предшественника.

«Я считаю это бессмысленно. Это какой-то даже бред. „Дед, конечно, да, потрясающий. А этот — далеко ему, как до Китая. Он, конечно, как дерево“. Или наоборот. Я понял: если сравнивают, то уже хорошо», — заявил он.

При этом Янковский отметил, что признает талант деда.

«Я готов деду проиграть сто раз из ста», — рассказал он.

Напомним, Олег Янковский сыграл в таких картинах, как «Щит и меч», «Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Полёты во сне и наяву», «Ностальгия», «Обыкновенное чудо». Актер скончался в 2009 году от рака поджелудочной железы.

