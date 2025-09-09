«Должен попасть в нерв времени и поколения»: кто из молодых актеров может повторить успех Ивана Янковского

На сегодняшний день Иван Янковский и Александр Петров — одни из самых востребованных актеров. Они пользуются спросом как у режиссеров, так и у публики. В беседе с сайтом «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков предположил, что их успех могут повторить Никита Ефремов, Рузиль Минекаев и Александр Метелкин.

«Разве у нас есть градация оценивания актеров по шкале Ивана Янковского и Александра Петрова? Если отстраниться от сравнений, то у каждого времени свои герои. Актер должен попасть в нерв времени и поколения. Сейчас высокий интерес режиссеры и зрители проявляют к Никите Ефремову, Александру Метелкину, Рузилю Минекаеву. Попытки сделать звезду из Леона Кемстача не увенчались успехом. По крайней мере, предыдущие попытки были безуспешными, но это не значит, что он не выстрелит в будущем», — высказался эксперт.

Голубчиков отметил, что после успеха сериала «Слово пацана» Рузиль заполучил любовь зрителей. Кроме того, совсем скоро у него состоится премьера «Руслана и Людмилы», где он предстанет в новом амплуа.

«У Рузиля сейчас большая фанбаза, его громко приветствовали на премьере «Москва слезам не верит. Все только начинается». К тому же сейчас закончились съемки «Руслана и Людмилы», где он сыграл Руслана. Это будет новое прочтение персонажа. Интересно посмотреть», — заявил Голубчиков.

По словам кинокритика, когда Петров и Янковский начинали карьеры, никто не думал, что они станут настолько популярными. Однако благодаря упорству и таланту актеры смогли раскрыть потенциал.

«Вспомним, когда Янковский начинал сниматься в «Индиго», а затем появился в «Тряпичном союзе», у него случились странные попытки поиграть в городское фэнтези в «Ночных стражах». Хотели дать ответ «Сумеркам», а получилось, как в том меме «жалкая пародия и неповторимый оригинал». Тогда шли разговоры о том, что Янковский умеет только кричать, и только знающие люди догадывались, что в будущем он станет звездой. При этом отметим, что участие Янковского не гарантирует фильму зрительский успех. Последнее время его почему-то редко зовут в кино, он больше снимается в сериалах», — резюмировал Александр.