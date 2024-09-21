«Это бомж»: последние дни жизни племянник Никиты Михалкова провел на полу на грязном матрасе

Актриса Ольга Спиркина рассказала о последних днях жизни племянника режиссера Никиты Михалкова, журналиста Дмитрия Кончаловского. По ее словам, за несколько дней до смерти мужчина перестал выходить на улицу, так как споткнулся о ламинат дома и сильно упал.

Как пояснила Спиркина, она попросила своего мужа Давида заехать к Кончаловскому. И когда тот навестил журналиста, то поделился с актрисой ужасными подробностями его жизни.

«Когда Давид ушел из квартиры Кончаловского, он мне сразу звонит и говорит: „Оля, как хорошо, что ты к Мите не пошла. Там непорядок. Это бомж, у него вот такая борода, вот такое пузо, у него воняет в квартире. Он спит на полу, на грязном-грязном матрасе. Постельное белье не меняли уже, наверное, года два», - разоткровенничалась Спиркина в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

14 августа стало известно о смерти 61-летнего Дмитрия Кончаловского. Известно, что журналист умер во сне. Причиной его ухода из жизни стала сердечная недостаточность.