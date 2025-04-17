«Это большой проект»: Ефремову предложили первую роль в кино после выхода по УДО

Режиссер Алексей Герман-младший решил поддержать вышедшего на свободу актера Михаила Ефремова и предложить ему роль в новом фильме. Постановщик уверен, что сейчас артиста нужно не отталкивать, а наоборот помогать ему.

В работе у Алексея сейчас находится историческая кинокартина, посвященная Сергею Эйзенштейну. Пока актерский состав не утвержден, но есть вероятность, что одна из ролей может достаться Ефремову.

«Если у него будет хорошо со здоровьем, я хочу его попробовать на одну из ролей. Это большой проект, мы будем делать пробы, есть пул актеров, которых я хотел бы видеть, но пока некорректно говорить их фамилии», - заявил Герман-младший в беседе с Kp.ru.

По мнению режиссера, Михаил уже искупил свою вину. Он считает, что актер ошибся, оступился, но осознал ошибку, поэтому больше никогда не сядет пьяным за руль. Напомним, что Ефремов стал виновником смертельного ДТП. Он сбил человека, и тот погиб. За преступление он отсидел в колонии почти пять лет, а в апреле этого года вышел по УДО из-за плохого состояния здоровья.

Ранее стало известно, как Михаил Ефремов провел свою первую неделю на свободе.