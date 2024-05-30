«Это большое горе»: звезда «Моей прекрасной няни» Смолкин лишился дара речи, узнав о смерти Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая несколько лет боролась с раком головного мозга, ушла из жизни в ночь на 30 мая. Печальную новость сообщили близкие артистки. После этого звезды шоу-бизнеса начали выражать соболезнования по поводу ее кончины. Новость о смерти артистки поразила коллегу звезды по сериалу «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина, исполнившего в картине роль дворецкого.

Узнав о смерти коллеги, Борис Смолкин лишился дара речи.

«Ох… Я не знал. Это большое горе. Я не могу ничего сказать, никаких сил сейчас нет, простите», — цитирует его Kp.ru.

Наиболее частую и агрессивную форму опухоли мозга, глиобластому, у Анастасии Заворотнюк выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Мии, которая появилась на свет путем ЭКО. Затем звезда «Моей прекрасной няни» прекратила появляться на публике. Ее поддерживал супруг, фигурист Петр Чернышев и дочь Анна. Именно муж актрисы оплачивал ее лечение.

Анастасии резко стало плохо в последние две недели. Знаменитость пожаловалась на сильные головные боли и слабость. Она очень похудела и практически не могла двигаться.

Ранее украинский певец Потап высмеял смерть Анастасии Заворотнюк и столкнулся с критикой. Подробнее читайте здесь.