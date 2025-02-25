«Это большая трагедия»: муж Елены Ваенги вышел на связь после смерти поклонницы на концерте певицы

Супруг Елены Ваенги прокомментировал смерть поклонницы певицы на ее концерте в Твери. В беседе с The Voice Роман Садырбаев назвал случившееся «большой трагедией».

«Искренне соболезнования родственникам. Это большая трагедия», — высказался муж Елены Ваенги.

23 февраля на концерте Елены Ваенги в ДК «Пролетарка» в Твери произошла трагедия — прямо во время выступления певицы двум зрительницам стало плохо, и одной из них не успели помочь. Причиной смерти 71-летней женщины стал оторвавшийся тромб. Узнав о случившемся, артистка отказалась продолжать концерт. В результате мероприятие было перенесено на 29 ноября.

Как утверждалось, во время выступления знаменитости в зале было душно, что могло спровоцировать плохое самочувствие у поклонников Елены Ваенги. Однако, по словам одной из зрительниц, «в зале было душновато, но не критично, безумной жары и духоты не было».

Ранее сообщалось о том, что посетительница концерта Елены Ваенги в Твери раскрыла подробности произошедшей трагедии.