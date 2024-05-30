Жанна Фриске могла занять место Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня»

Продюсер популярного сериала «Моя прекрасная няня» Александр Роднянский* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал в личном микроблоге о том, что на роль няни Вики пробовалась певица Жанна Фриске, но выбор остановился на Анастасии Заворотнюк.

Друзья, коллеги и другие звезды шоу-бизнеса вспоминают о ней. 30 мая стало известно о смерти 53-летней Заворотнюк, которая пять лет боролась с раком мозга. Продюсер поделился воспоминаниями о работе с ней и рассказал о кастинге. Он заявил, что у ситкома был «ошеломляющий успех».

Роднянский* отметил, что они долго искали ту самую актрису. Команда просмотрела более 900 кандидаток, среди которых были известные личности.

«Утвердили было Нонну Гришаеву, но она отказалась от съемок из-за занятости в театре. Рассматривали Елену Корикову, только что сыгравшую у нас «бедную Настю», но она не подошла. Пробовали Ольгу Шелест, Жанну Фриске, Эвелину Бледанс, Амалию Мордвинову и даже Лолиту Милявскую. Но тут появилась Анастасия Заворотнюк», – поделился мужчина.

Он вспоминает, что в жизни Анастасия была непохожа на свою героиню. Но в ней прослеживалась искренняя непосредственность. Мужчина отметил, что актриса пришла в сопровождении мужа, который боялся ее от себя отпускать.

«Настя сразу стала любимицей публики. От мала до велика. Символом детства для целого поколения. Сегодня Анастасия Заворотнюк ушла из жизни. Ушла молодой», – высказался продюсер.

Александр* добавил, что несмотря на ее роли в театре и кино, для многих она осталась той самой «няней Викой». Он вспоминает о ней как о красивой, веселой и озорной.

Ранее мы писали о том, как актер Сергей Жигунов отреагировал на новость о смерти экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк.

*(признан иноагентом на территории РФ)