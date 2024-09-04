«Это больно»: телеведущая Ирина Муромцева объявила о разводе с третьим мужем

Телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем, свадьба с которым состоялась семь месяцев назад. Об этом звезда ТВ рассказала в личном блоге.

Предложение руки и сердца бизнесмен Иван сделал Ирине в 2023 году, но поженились они только через год после этого. Первые месяцы в отношениях супругов все было хорошо, но в последнее время союз трещал по швам. Как призналась Муромцева из-за этого у нее выдалось сложное лето.

Спасать брак телеведущая не намерена. Она отметила, что справится с очередным разводом, так как «мускулы души крепнут». Также она подчеркнула, что не потеряет веру в сильных мужчин и любовь.

«Но это больно. И оказывается, что ты вообще не знала того, кто рядом и кто в комфортных условиях прятался за словами и желанием понравиться», - поделилась Ирина.

Напомним, что это третий брак телеведущей. До этого она была замужем за мужчиной, которого держит в секрете. От него у нее есть дочь Любовь. А после расставания с ним она была в браке с продюсером Максимом Волковым, с которым воспитывает дочь Александру.

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