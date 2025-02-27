«Это ад дома»: Прохор Шаляпин выступил против отношений со звездами шоу-бизнеса

Певец и блогер Прохор Шаляпин заявил, что в шоу-бизнесе все пропитано неискренностью и фальшью. Он заверил, что никогда не вступил бы в отношения с актрисой или певицей.

«Я не верю в эти актерские парочки. Среди двух дураков должен быть один умнее. Это ужасно, когда актриса и актер. Это ад дома. Никакая мне певица не нужна, модель. Когда слышу: "Я модель", я говорю: "До свидания"», – приводит The Voice слова Прохора.

41-летний Шаляпин не скрывает, что предпочитает общаться с женщинами в возрасте. По его словам, сейчас он дружит с некоей Лилечкой, которой 96 лет.

«Всем нравится, что в 96 женщина может быть женщиной. Вы бы видели ее глаза! Я сейчас ей раковину новую поставил. Так горжусь этим. Оплатил все, и сделали. Столько радости было», – рассказал шоумен.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что не желает видеть Прохора Шаляпина, который в одном из интервью встал на защиту блогера Насти Ивлеевой, а также сказал, что «сжег бы на костре старших участников» нашумевшей «голой» вечеринки.