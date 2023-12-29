«Это абьюз»: актриса Ирина Безрукова откровенно рассказала о своих отношениях

58-летняя Ирина Безрукова была дважды замужем. Сейчас актриса одинока — она дала понять, что давно не встречала достойных мужчин, которые были бы готовы взять за нее ответственность.

Артистка разоткровенничалась на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Она попросила перестать мужчин беспокоить женщин, к которым они не готовы. Безрукова уверена: рядом с сильной женщиной должен быть сильный партнер, который мог бы взять за нее ответственность и окружить вниманием. Но, как призналась артистка, таких мужчин она давно не встречала.

Одна из подписчиц Ирины отметила: настоящий мужчина должен стать защитой для своей возлюбленной, а не подавлять ее.

«Согласна. Если мужчина — узурпатор, то он слабый. Если ему нужно подавлять женщину, чтобы себя нормально ощущать, это абьюз. Сила мужчины не в этом», — заключила актриса.

Первым мужем Безруковой был советский и российский актер театра и кино Игорь Ливанов. Их брак продлился 11 лет. У супругов родился сын Андрей, который умер в 2015 году. Вторым мужем Ирины стал артист Сергей Безруков — они расстались в 2015 году после 15 лет отношений.

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