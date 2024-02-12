«Это 1999 год»: жена Басты выложила свое архивное фото
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Супруга рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) — Елена Пинская-Вакуленко — разместила в соцсетях архивное фото, снятое 25 лет назад. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.
«Мне 19, это 1999 год», — написала избранница музыканта.
Жена Басты родилась в Москве. В школьные годы она улетела из России во Францию, где проживала ее мать, а позже вернулась на Родину и получила высшее образование.
Знакомство Елены с Бастой произошло в баре «Симачев», где она часто проводила время. На тот момент артист был уже известен, но женщина не спешила знакомить избранника с родителями.
Баста и Пинская поженились в июне 2009 года. В декабре того же года у пары родилась дочь Мария, а в январе 2013 года супруги стали родителями во второй раз — Елена родила дочь, которую назвали Василисой.
Ранее супруга Басты показала фигуру на вилле в Таиланде.