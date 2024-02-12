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Опубликовано 12 февраля 2024, 18:55
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«Это 1999 год»: жена Басты выложила свое архивное фото

Супруга рэпера Басты опубликовала свое фото 25-летней давности.
«Это 1999 год»: жена Басты выложила свое архивное фото

© Starface.ru

Супруга рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) — Елена Пинская-Вакуленко — разместила в соцсетях архивное фото, снятое 25 лет назад. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

«Это 1999 год»: жена Басты выложила свое архивное фото

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Мне 19, это 1999 год», — написала избранница музыканта.

Жена Басты родилась в Москве. В школьные годы она улетела из России во Францию, где проживала ее мать, а позже вернулась на Родину и получила высшее образование.

Знакомство Елены с Бастой произошло в баре «Симачев», где она часто проводила время. На тот момент артист был уже известен, но женщина не спешила знакомить избранника с родителями.

Баста и Пинская поженились в июне 2009 года. В декабре того же года у пары родилась дочь Мария, а в январе 2013 года супруги стали родителями во второй раз — Елена родила дочь, которую назвали Василисой.

Ранее супруга Басты показала фигуру на вилле в Таиланде.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
баста
жена
рэпер