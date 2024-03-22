«Этим вопросом надо заниматься»: пианистка Андреева обратила внимание на изучение в школах песен Киркорова

Пианистка и неоднократная победительница Международного юношеского конкурса имени Чайковского Мария Андреева обратила внимание на изучение в школах песен артиста Филиппа Киркорова. По ее мнению, знакомство с музыкой в садах и школах следует начинать с классики.

В интервью проекту «Так сказать» издания «Абзац» Андреева призвала внести изменения в уроки музыки. Изучение классической музыки целесообразно на начальных уровнях образования, уверена пианистка. Она отметила, что классика присутствует в образовании, но в школах рядом со столицей изучают другое.

«Отъедешь немножко от Москвы, заедешь в школу – и знаете, что изучают дети? Киркорова, к сожалению. Вот этим вопросом надо заниматься», – сказала пианистка и отметила, что на уроках следует объяснять историю музыки.

В качестве практических занятий Андреева предложила ввести походы на концерты «серьезной музыки». Важно делать это регулярно, считает она.

Ранее певец SHAMAN согласился с идеей изучать его песню в школах. Речь шла о композиции «Я русский». По мнению артиста, она этого достойна.