«Этические моменты есть»: режиссер «Моей прекрасной няни» высказался о ремейке сериала

Режиссер Радзюкевич оценил ремейк «Моей прекрасной няни» с Иванченко. Об этом сообщает Woman.ru.

Режиссер Эдуард Радзюкевич, который работал над оригинальным сериалом «Моя прекрасная няня» высказался о ремейке, который планируют снять с Олесей Иванченко в главной роли.

По его словам, для успеха сериалу необходима новая история.

«Если талантливо снято, то замечательно! Если это будет новая интересная история — то вдвойне прекрасно. А если история золушки, которая лежит в основе ''Моей прекрасной няни'', это будет не интересно», — рассказал он.

Главными рецензентами нового сериала станут зрители, добавил Радзюкевич.

«Если сердца зрителя откликнутся, будет здорово. Не зайдет своего зрителя новая няня — обидно. Осуждать, пущать не пущать — не наше дело. Может, там такая история сильная, что хоть в космос лети с ней, так что надо с оптимизмом смотреть», — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли зрители сравнивать исполнительницу главной роли Олесю Иванченко с Анастасией Заворотнюк, режиссер ответил утвердительно.

«Конечно, будут сравнивать с Настей. Тут этические моменты есть», — заключил он.

Ранее мы писали о том, что звезда «Моей прекрасной няни» Прокофьева прокомментировала сериал с Иванченко.