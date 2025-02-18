«Эти жалкие потуги с ее стороны выглядят дешево»: Анастасия Волочкова снова «прошлась» по мачехе дочери

Балерина Анастасия Волочкова снова «прошлась» по мачехе ее дочери, которая, как она считает, «пиарится» на ее имени. В личном блоге танцовщица заявила, что женщина завидует предстоящей роскошной свадьбе ее наследницы.

По словам знаменитости, она сама занимается организацией свадьбы ее 19-летней дочери Ариадны. Анастасия Волочкова рассказала, что торжество состоится в конце апреля в Золотом зале особняка И.К. Мясникова в Санкт-Петербурге. Недавно нынешняя жена бывшего мужа балерины Игоря Вдовина, который по является отцом девушки, раскритиковала артистку за стремление устроить пышную свадьбу. Елена Николаева утверждала, что у Ариадны совсем другой вкус и она далека от «мишуры».

В ответ на заявления мачехи дочери Анастасия Волочкова заявила, что она лишь «продолжает пиариться» не только на предстоящем событии, но и на ней и Ариадне. Танцовщица упрекнула Елену Николаеву в зависти из-за того, что у нее не было «такой изысканной свадьбы», как у ее падчерицы. Балерина призвала женщину заниматься своей жизнью.

«Мне непонятно, почему тетя, являющаяся женой моего бывшего мужа, как бы это смешно ни звучало, но это факт, продолжает пиариться и на этом событии и не только на мне, но и на моей дочери, к которой она не имеет никакого отношения! У самой два сына от моего бывшего мужа. Так и занималась бы ими и ждала их свадеб. Мне-то привычно, когда люди пиарятся на моем имени за неимением своего», — заявила Анастасия Волочкова.

Артистка дала понять, что ее совершенно не интересует мнение оппонентки, высказывания которой со стороны «выглядят дешево и глупо».

«Жила бы эта женщина своей жизнью, а не нашей. Видимо, это тяжело. Просто эти жалкие потуги с ее стороны выглядят очень дико, дешево и просто глупо», — отметила танцовщица.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова раскрыла, почему ее дочь не позовет на свадьбу отца.