Дочь Любови Успенской назвала Тимура Хайдарова мясником и призвала «топить его»

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина встала на сторону матери в скандале с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Как призналась наследница звезды шансона, она давно поняла, что он далеко не высококвалифицированный специалист, поэтому и обращалась за помощью к другим врачам.

33-летняя артистка несколько месяцев назад решилась на новую пластическую операцию. Она исполнила свое давнее желание и увеличила грудь. Процесс совершенствования тела Татьяна особо не афишировала и представила фанатам сразу результат, когда уже все зажило. Многие поклонники после этого автоматически приписали новый бюст Плаксиной к работам звездного хирурга Хайдарова, ведь именно он ответственен за преображения большинства представителей отечественного шоу-бизнеса. Однако, оказалось, что ему дочь Успенской свое здоровье не доверила, и на это были причины.

По словам певицы, она давно знала, что Хайдаров не серьезный человек, а «хайповщик». Именно поэтому она предпочла обратиться к проверенному специалисту, в профессионализме которого не нужно сомневаться. Сейчас, когда на врача многие клиентки подали жалобы, Татьяна еще больше убедилась в своей правоте. И в скандале она всецело поддерживает свою звездную мать.

«Я давно говорила, что этого мясника надо топить. Я об этом говорила несколько лет, потому что он стольких уже искалечил», - цитирует слова Плаксиной издание Super.

Напомним, что Любовь Успенская утверждает, что Тимур Хайдаров проделал свою работу не на должном уровне, из-за чего ей экстренно пришлось обращаться к другому специалисту. То же рассказала и певица Слава, а также несколько других не таких известных пациенток доктора. Недавно же выяснилось, что на фоне скандала хирург неожиданно покинул Россию, перенеся приемы в своей клинике.