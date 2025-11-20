«Эти залысины у меня были всегда»: муж Ксении Бородиной решил пересадить волосы

Блогер Николай Сердюков решил пересадить волосы. Он уже посетил клинику и проконсультировался со специалистом.

Муж телеведущей Ксении Бородиной признался, что залысины у него были всегда. В личном блоге Николай опубликовал фото, сделанное, когда ему было 19 лет, и доказал — он никогда не мог похвастаться густой шевелюрой.

«Сегодня мы в центре по пересадке волос. Эти залысины у меня были всегда, но я никогда на эту тему не комплексовал!» - заявил Сердюков.

Николай пообщался с врачом и ему показали, где у него будет линия роста волос после пересадки. По словам блогера, после операции у него будут густые волосы, и в клинике даже дают гарантию результата.

Ранее Ксения Бородина заговорила о рождении ребенка после 40 лет. Напомним, что телеведущая вышла замуж за Николая Сердюкова в 2025 году, и это стал ее третий брак.