«Эти все избушки, купола — через край»: экс-жена Гуфа раскритиковала Ивлееву за контент после «голой» вечеринки

Блогерша Айза-Лилуна Ай высказалась о новом контенте телеведущей Насти Ивлеевой. После «голой» вечеринки она сделала упор на русскую культуру, стала ездить по деревням. Однако экс-жена рэпера Гуфа считает — звезда соцсетей чересчур углубилась в эту тематику.

По мнению Айзы, Ивлеева перебарщивает, поэтому ей стоит немного притормозить и размещать на своей странице более разнообразные фото и видео.

«Очень сочувствую Насте, но эти все избушки, купола — прям через край. Нужно уже какое-то стоп-слово», - заявила блогерша в своем Telegram-канале.

К слову, Айза активно следит на «Настюшкой опасностью» после скандала в конце 2023 года. Так, наблюдая за ней в соцсетях, она предположила — Ивлеева ждет ребенка. Правда, эту информацию телеведущая не подтвердила.

Напомним, что в конце 2024 года Настя вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал ведущий с телеканала «Культура» Филипп Бегак.

Ранее Настя Ивлеева прокомментировала слухи, что ее второй брак фиктивный.