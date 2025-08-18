«Эти сволочи что-то мне подсыпали, я не вижу»: вдова Алексея Баталова полностью потеряла зрение

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова призналась, что полностью потеряла зрение. В разговоре с NEWS.ru Гитана Леонтенко раскрыла: ее жизнь разрушили злоумышленники.

По словам 88-летней артистки, она не может смотреть телевизор, а может лишь слышать. Гитана Леонтенко рассказала, что полностью ослепла по вине «злодеев», которые ей что-то «подсыпали».

«Телевизор я не смотрю, я же не вижу. Мне эти сволочи подсыпали что-то, и я лишилась зрения. Только слышу. Не знаю, что подсыпали», — заявила вдова Алексея Баталова.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» женился во второй раз в 1963 году, его избранницей стала Гитана Леонтенко. Через пять лет у пары родилась дочь Мария, но их радость омрачило известие о диагностированном у девочки ДЦП. Всю жизнь наследница Алексея Баталова и его супруги прикована к инвалидному креслу, но смогла окончить ВГИК и стала литератором, пишет сценарии и выпустила книгу.

Сообщается, что в настоящее время вдова и дочь актера по-прежнему живут в семейной квартире в центре Москвы, в знаменитом «Доме на Набережной». В здании также располагается помещение Театра эстрады, которым руководит Геннадий Хазанов.

Напомним, Алексей Баталов завершил карьеру в конце 1980-х, сосредоточившись на преподавательской работе. Одним из тяжелых ударов для артиста стало его увольнение из ВГИКа в 2007 году, где он преподавал более 30 лет. При жизни у актера были проблемы с сосудами, у него часто кружилась голова. В январе 2017 года состояние знаменитости ухудшилось, и 15 июня того же года он ушел из жизни в возрасте 88 лет.

