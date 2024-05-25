«Для меня он не ушел»: как умирал кинорежиссер Владимир Меньшов

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер в 2021 году от последствий коронавируса. Вдова кинорежиссера Вера Алентова до сих пор не может смириться с утратой. Звезда фильма «Москва слезам не верит» рассказала о последних днях жизни супруга.

Перед тем, как заболеть коронавирусом, Меньшов лежал в Боткинской больнице, где лечился от тромбоэмболии. Тогда врачам удалось спасти артиста: они даже подумали, что высшие силы помогли ему в выздоровлении. Но кинорежиссера сгубил ковид.

Когда Владимир Меньшов заболел коронавирусом, он отказался ехать на скорой помощи, а на следующий день ему стало хуже. Родные все-таки уговорили его госпитализироваться, а спустя два дня заболела Алентова.

«Когда Володя ушел, я боялась, что меня не отпустят на похороны. Но меня отпустили за день до церемонии. Я там была, но плохо все помню. Могу сказать, что для меня он не ушел», — рассказала она в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Артистка ощущает присутствие супруга — она постоянно с ним разговаривает. Алентова думает, что Меньшов просто переехал от нее в другую квартиру.

Вера Алентова вышла замуж за Владимира Меньшова во время учебы на втором курсе Школы-студии МХАТ. Супруги прожили в браке почти 60 лет. Вдова кинорежиссера замкнулась после его смерти и не выходит в свет, но она надеется, что вскоре это состояние пройдет.

Ранее актриса, сыгравшая главную роль в оскароносном фильме мужа «Москва слезам не верит», рассказала, что после мирового успеха у их семьи появились завистники.