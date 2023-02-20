Эти две операции сделали неузнаваемым: раскрыта правда о пластике Филиппа Киркорова

55-летний Филипп Киркоров в последнее время сильно изменился. Он и сам не скрывает, что сделал пластическую операцию.

По словам хирурга Виктории Блиновой, он сделал скульптурную липосакцию, а также SMAS-подтяжку лица и шеи.

Первая операция помогла избавиться от объемов в области живота и сформировала пресс. Как результат, фигура стала подтянутой.

SMAS-подтяжка лица и шеи привела к тому, что певец «посвежел и омолодился». Благодаря процедуре овал лица стал более четким, нет следов усталости и птоза, исчез второй подбородок.

Ранее Киркоров хвалился необычным пупком после пластики. Он обратил внимание, как «выточен» пупок, словно по рублевой монете.