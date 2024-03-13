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Опубликовано 13 марта 2024, 12:00
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Этери Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге у Валиевой

Этери Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге у Валиевой

© Комсомольская правда | East News

Заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе оскорбили слова коллеги Татьяны Тарасовой о том, кто должен нести ответственность за попадание допинга в организм 17-летней Камилы Валиевой.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст», — написала Тутберидзе на своей странице в соцсети.

Она также подчеркнула, что ждет от Тарасовой официальных публичных извинений.

По мнению Татьяны Тарасовой, в ситуации Камилы виновна ее тренер Тутберидзе. Она отметила, что спортсмен не может получить такой препарат иным путем, чем из рук наставника.

Напомним, в январе 2024 года Валиеву отстранили от соревнований и тренировок, а также лишили наград из-за запрещенного вещества в пробе. Спортсменка заявила, что не принимала осознанно допинг, однако суд не поверил ее словам.

Источник фото:Комсомольская правда | East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
Камила Валиева
скандал
спорт
допинг
фигурное катание